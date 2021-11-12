Екс-міністру енергетики Демчишину вручили підозру. За контрабанду вугілля з ОРДЛО

Слідчі Служби безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину. Він займав пост з 2014 по 2016 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в ДБР.

Повідомляється, що підозру оголошено за статтею ст.258-3 КК України - сприяння терористичній групі або терористичній організації.

Інформацію вже офіційно підтвердили в СБУ.

За даними слідства, він у грудні 2014 - лютому 2015 року своїми наказами призначив на посади державних підприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім того, з перевищенням службових повноважень змусив керівництво однієї з державних енергогенеруючих компаній укласти кілька угод з ними. Зокрема, на постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Слідство вважає, що внаслідок протиправних дій у розпорядження терористів надійшли понад 200 млн гривень.

Також зазначається, що ці дії поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку у 2014-2015 роках. Україна була позбавлена можливостей для диверсифікації постачання енергоресурсів, а Росія отримала ширші можливості подальшого втручання у внутрішні справи та ведення підривної діяльності.

Наразі Демчишин ховається від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру відправлено за адресами останніх відомих місць його проживання. Також копії письмового повідомлення про підозру направлені його захиснику.