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У Росії різко відреагували на статтю Bloomberg про можливість вторгнення в Україну

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Москва, П'ятниця 12 листопада 2021 09:04
У Росії різко відреагували на статтю Bloomberg про можливість вторгнення в Україну Фото: у РФ відповіли на статтю про можливість вторгнення в Україну (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Видання Bloomberg написало, що США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну. У Росії спростували цю інформацію і повідомили, що таких планів немає.

Про це заявив заступник постпреда Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Росія, за словами Полянського, "ніколи не планувала (вторгнення в Україну) і не буде, якщо нас не спровокує Україна або хтось ще і це не буде питанням захисту нашого національного суверенітету".

За його словами, Москва має право збирати свої війська де завгодно на своїй території.

"Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви... почуєте конкретні погрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність - логічний крок у такій ситуації", - заявив Полянський.

Він звинуватив Україну в нагнітанні ситуації, додавши, що "військові кораблі США в Чорному морі діють дуже провокаційно".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути до просування на територію України.

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