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На Донбасі загинули двоє українських військових

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Донбас, П'ятниця 12 листопада 2021 17:12
На Донбасі загинули двоє українських військових Фото: На Донбасі загинули двоє українських військових (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 12 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті підриву на вибухівці загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

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