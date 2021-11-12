СБУ не пустила в українське небо літак нардепа Козака

Служба безпеки України та Украерорух не пустили в українське небо літак підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Літак летів з Європи до Російської Федерації.

Як говориться в прес-релізі СБУ, літак намагалися вивести з-під українських санкцій. Для цього його бортовий номер змінили з Т7BRG на T7GIV.

"Вже з новим номером 10 листопада судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло до РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювала спільно з Украерорухом і Державіаслужбою України і заборонила транзит бізнес-джету", - йдеться в повідомленні.

Фото: на літаку Козака перебили номер (jetphotos.com)