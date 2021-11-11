США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське агентство Bloomberg .

За даними агентства, оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поки не надали своїх коментарів з цього приводу.