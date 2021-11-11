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США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg

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Вашингтон, Четвер 11 листопада 2021 20:10
США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну, - Bloomberg Фото: США не виключать російського вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське агентство Bloomberg.

За даними агентства, оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поки не надали своїх коментарів з цього приводу.

Водночас, на думку близького до Кремля джерела видання Bloomberg, Росія наразі не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої потреби. Проте наступ, як вважає інше джерело, малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, коментуючи ситуацію з російськими військами біля України, висловив побоювання, що Росія може повторити помилку, вчинену в 2014 році.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч ворогу будь-де та будь-коли.

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