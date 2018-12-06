Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

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Прокурор подав клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду

До суду був переданий обвинувальний акт стосовно заступника голови Дніпровського районного суду міста Києва у справах Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах).

"Передано до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень про застосування запобіжних заходів, у тому числі тримання під вартою, щодо 4 осіб, яких 18.02.2014 працівниками правоохоронних органів незаконно затримано, сфальсифіковано матеріали провадження і притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подані незаконні клопотання про їх арешт", - зазначили в прес-службі відомства.

При цьому у відомстві уточнили, що оскільки обвинувачений працював у суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, прокурор подав клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.

"В іншій частині досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в жовтні адвокати Небесної Сотні заявляли, що розслідування вбивств на Майдані знаходиться під загрозою через затягування робіт на Інститутській.

Влітку Генпрокуратура видавала заборону на будівництво Музею Революції гідності на Інститутській через слідчі експерименти.