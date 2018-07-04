ГПУ видав заборону на будівництво Музею Революції гідності на Iнститутськiй

Департамент спецрозслідувань ГПУ видав припис про заборону будівництва меморіалу на Iнститутськiй
Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України видав розпорядження про заборону будівництва "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності". Про це в ефіре "Громадського радіо" розвовiв директор музею Ігор Пошивайло.
Припис забороняє будівництво музею та меморіалу на Iнститутськiй.
"Фактично постанова забороняє будь-які дії від зміни об'єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень", - зазначив Пошивайло.
Нагадаємо, раніше перемогу в архітектурному конкурсі проектів на кращу проектну пропозицію по об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" здобули архітектори з Німеччини.
У склад журі увійшло 11 українських та європейських фахівців. Загальна кількість запропонованих проектів - 12, половину з них було відібрано для подальшої участі в конкурсі, після чого автори проектів отримали зауваження від членів журі і дещо змінили свої пропозиції.