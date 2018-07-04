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ГПУ видав заборону на будівництво Музею Революції гідності на Iнститутськiй

НовиниПолітика    04.07.2018 - 23:56
Фото: ГПУ (РБК-Україна)
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Департамент спецрозслідувань ГПУ видав припис про заборону будівництва меморіалу на Iнститутськiй

Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України видав розпорядження про заборону будівництва "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності". Про це в ефіре "Громадського радіо" розвовiв директор музею Ігор Пошивайло.

Припис забороняє будівництво музею та меморіалу на Iнститутськiй.

"Фактично постанова забороняє будь-які дії від зміни об'єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень", - зазначив Пошивайло.

Нагадаємо, раніше перемогу в архітектурному конкурсі проектів на кращу проектну пропозицію по об'єкту "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності" здобули архітектори з Німеччини.

У склад журі увійшло 11 українських та європейських фахівців. Загальна кількість запропонованих проектів - 12, половину з них було відібрано для подальшої участі в конкурсі, після чого автори проектів отримали зауваження від членів журі і дещо змінили свої пропозиції.

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Теги публікації: ГПУ, музей, мемориал, запрет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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