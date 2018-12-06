Дело судьи, который арестовывал активистов Майдана, передали в суд

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Прокурор подал ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд

В суд был передан обвинительный акт в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда города Киева по делам Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, что повлекло тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах).

"Передан в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда г. Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения, в том числе содержания под стражей, в отношении 4 лиц, которых 18.02.2014 сотрудниками правоохранительных органов незаконно задержали, сфальсифицированы материалы производства и привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайство об их аресте", - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве уточнили, что поскольку обвиняемый работал в суде, к подследственности которого относится осуществление уголовного производства, прокурор подал ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.

"В другой части досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах", - добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.

Летом Генпрокуратура выдавала запрет на строительство Музея Революции достоинства на Институтской из-за следственныех экспериментов.