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Справа Гримчака направили до суду

Новини » Політика     22.05.2020 - 11:09
Справа Гримчака направили до суду
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

САП направила справу в ВАКС

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційний суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченої замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його "помічника", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 3 травня НАБУ і САП завершили розслідування по справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Гримчак фігурує в кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У минулому році їх затримали.

Нагадаємо, НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Однак, мова йде про справу про недостовірне декларування.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України делоЮрій ГримчакСуд
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