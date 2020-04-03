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НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 15:58
НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Матеріали справи відкрили стороні обвинувачення перед відправленням в суд

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це повідомили в НАБУ.

Зазначається, що 3 квітня підозрюваним відкрили матеріали справи відкрили для ознайомлення. Далі обвинувальний акт буде направлено в суд.

"Розслідування фактів шахрайства і підбурювання до надання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і його "помічником" завершено", - повідомили в НАБУ.

Дії обох підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що Гримчаку продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 13 квітня.

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