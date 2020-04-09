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ВАКС пом'якшив міру запобіжного заходу Гримчаку

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 16:39
ВАКС пом'якшив міру запобіжного заходу Гримчаку
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний

Вищий антикорупційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це йдеться на порталі судової влади України.

Так, суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний - з 22:00 до 6:00.

Термін дії обов'язків, покладених на Гримчака, продовжено на 60 днів - до 12 червня 2020 року. Він повинен прибувати на першу вимогу детектива, прокурор або суду, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним Ігорем Овиденко (під цілодобовим домашнім арештом) та свідками, а також носити електронний браслет.

Нагадаємо, 3 квітня НАБУ і САП завершили розслідування у справі Юрія Гримчака. Підозрюваним відкрили матеріали справи відкрили для ознайомлення. Далі обвинувальний акт буде направлено в суд.

Зазначимо, Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні минулого року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку
Новини України Юрій Гримчак
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