Гримчак залишається підозрюваним у справі про шахрайство та хабар, - НАБУ

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Основна справа Гримчака скоро буде розглядатися в суді

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак залишається підозрюваним залишається в одній із кримінальних справ. Про це йдеться у Facebook Національного антикорупційного бюро.

Повідомляється, що Гримчак має статус підозрюваного у шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

"На початку квітня НАБУ завершило розслідування за даним фактом, наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду, а сам екс-чиновник опиниться на лаві підсудних", - йдеться в повідомленні.

НАБУ уточнює, що перевірялася причетність Гримчака до внесення недостовірних відомостей до електронної декларації. Цю кримінальну справу було відкрито в листопаді 2019 на підставі висновку НАЗК, проте детективи не встановили в його діях умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, тому справу закрили.

Зазначимо, сьогодні Гримчак заявив, що цю справу закрили за відсутності складу злочину.

Нагадаємо, в квітні Гримчаку змінили цілодобовий домашній арешт на нічний. Колишній заступник міністра фігурує у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він за хабар обіцяв вплинути на суддів Верховного суду.

У серпні минулого року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.