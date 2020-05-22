Дело Грымчака направили в суд

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

САП направила дело в ВАКС

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 ("мошенничество"); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к оконченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлено в Высший антикоррупционного суда обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 3 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В прошлом году их задержали.

Напомним, НАБУ закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Однако, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

Автор: Анастасия Рокитна