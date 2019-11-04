Справа Гандзюк та позов проти "Газпрому": новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Суд обрав запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу "," Нафтогаз " направив новий позов проти "Газпрому ", в СБУ пообіцяли вагомі результати у справі про вбивство Гандзюк. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 2-3 листопада - в матеріалі РБК-Україна

Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського в Білому домі

Президент Дональд Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти у себе президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Під час брифінгу Трампа, зокрема, запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника. Раніше слідчі Палати представників зібрали в підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським.

У СБУ пообіцяли вагомі результати у справі про вбивство Гандзюк

Служба безпеки України (СБУ) та Генеральна прокуратура найближчим часом поінформують суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк. Про це на зустрічі із активістами заявив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, в СБУ вважають, що крім Мангера були і інші замовники нападу на Катерину Гандзюк.

Суд обрав запобіжний захід Дубневичу

Вищий антикорупційний суд 2 листопада обрав запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу, підозрюваному в розкраданнях,у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень.

Внесення застави можливе на спеціальний рахунок протягом п'яти днів. Адвокат Дубневича Станіслав Пелюк оскаржуватиме рішення. За його словами, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав більшу заставу, ніж просили.

"Нафтогаз" направив новий позов проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направив в Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги проти "Газпрома". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Facebook.

За його словами, рішення з даного арбітражу буде прийнято в 2021 році.

В Золотому з'явився російський прапор: що відбувається

В районі розведення сил у населеному пункті Золоте-5 Луганській області вивісили російський прапор під час приїзду депутата Держдуми. Про це заявив ветеран з позивним "Чорнобиль".

Нагадаємо, 3 листопада закінчився так званий "жовтий режим" у Золотому-4 і почалося офіційне розмінування.

Богдану вибили зуб під час бійки в Офісі президента - ЗМІ

Андрій Богдан та Іван Баканов побилися в Офісі президента. В результаті сутички у Богдана вибитий зуб і він не з'являється на роботі. Про це на своїй сторінці у Facebook стверджує журналіст Станіслав Речинський. Причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Справа в тому, що глава Офісу президента Богдан наполягав на кандидатурі Дмитра Нескоромного, а Іван Баканов підтримував Василя Вовка. Сам Богдан спростовує цю інформацію, і на фото в соцмережі Facebook демонструє свої зуби. В Офісі президента цю інформацію також спростували і назвали фейком.

Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" 2 листопада вивела на орбіту вантажний корабель "Сигнус", який доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кг корисного вантажу, у тому числі експериментальну духовку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Конструкторське бюро "Південне".

Українське бюро розробило основну конструкцію першого ступеня ракети. Пуск ракети здійснили в 15:59 з Центру космічних польотів на острові Уоллопс, Вірджинія. Стиковка з МКС запланована 4 листопада.