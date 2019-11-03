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Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського в Білому домі

Новини » Політика     03.11.2019 - 04:39
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського в Білому домі
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Американський президент сказав, що Зеленський - "хороша людина"

Президент Дональд Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти у себе президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.

Так, слідчі Палати представників зібрали в підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так вчиняти Трамп вирішив до тих пір, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їх діяльність в Україні.

"Я хотів би, щоб він (Зеленський, - ред.) прийшов у Білий дім, якщо б він хотів прийти, і я думаю, що він хотів би прийти", - сказав Трамп журналістам у Білому домі в суботу, назвавши Зеленського "хорошою людиною".

Востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредагований запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.

Обраний у травні український президент Зеленський розглядав зустріч з Трампом як спосіб надати авторитету його адміністрації і узаконити його перемогу на виборах.

Нагадаємо, в інтерв'ю Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прочитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам.

У Білому домі заявили, що готові до імпічменту Трампу У Конгресі США не виключають, що розслідування імпічменту Трампа торкнеться не тільки Україну
Новини України Володимир ЗеленськийвстречаДональд Трамп
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