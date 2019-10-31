Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка офіційно підтримує розпочате демократами розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє AP news.

Повідомляється, що це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту. За відповідне рішення проголосувало 232 депутати, проти - 186. Зазначається, що проти резолюції проголосували всі представники Республіканської партії США та двоє - від Демократичної.

Резолюція пропонує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходах і видатках, а також юридичній продовжувати такі розслідування.

Резолюція передбачає проведення публічних слухань та оприлюднення стенограм з закритих засідань, а також визначає, які права мають республіканці і сам президент для участі в подальших етапах процесу.

Нагадаємо, комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, який формалізує процедуру імпічменту Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній провідний радник Трампа у справах Росії і Європи Тім Моррісон дає свідчення в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент. Показання Моррісона можуть зіграти ключову роль в розслідуванні.