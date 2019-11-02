"Нафтогаз" направив новий позов проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Рішення з даного арбітражу буде прийнято в 2021 році

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направив в Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги проти "Газпрома". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Facebook.

За його словами, рішення з даного арбітражу буде прийнято в 2021 році.

"Настала наша черга подати "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги ". Кількість сторінок тільки основного тексту нашого заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіту міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються свідчення свідків і купа інших додатків. Працювали активно над цими документами ми приблизно три місяці. Більш детально про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги "Газпрому" є необґрунтованими, я напишу трохи пізніше", - написав Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" пред'явить "Газпрому" позов на 11 млрд доларів. За словами Вітренко, 1 листопада українська сторона надішле "Газпрому" позовні вимоги на суму понад 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за можливе припинення транзиту російського газу по території України.

Також раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що якщо контракт на транзит газу з Росії не буде продовжений на 2020 рік, кілька українських міст можуть залишитися без опалення.