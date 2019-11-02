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Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 22:56
Українсько-американська ракета вивела на орбіту вантажний корабель
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Корабель доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кг корисного вантажу

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" 2 листопада вивела на орбіту вантажний корабель "Сигнус", який доставить на Міжнародну космічну станцію 3750 кг корисного вантажу, у тому числі експериментальну духовку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Конструкторське бюро "Південне".

Українське бюро розробило основну конструкцію першого ступеня ракети.

Пуск ракети здійснили в 15:59 з Центру космічних польотів на острові Уоллопс, Вірджинія. Стиковка з МКС запланована 4 листопада.

"Сигнус" за замовленням NASA доставить на станцію провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі. "Сигнус" доставить на МКС експериментальну духова шафа Zero-G, в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі і процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

"Проект "Антарес" є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України в міжнародних космічних проектах, стійкої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств і присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку", - заявили в бюро.

Нагадаємо, раніше ВПС США запустили кілька невідомих малих супутників з борту секретного американського міні-шаттла X-37B.

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