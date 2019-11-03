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Бабченко заявив, що покинув Україну

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 13:53
Бабченко заявив, що покинув Україну
Фото: Аркадій Бабченко (УНІАН)

Бабченко не уточнив, в яку саме країну переїхав

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що у неділю, 3 листопада, покинув територію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бабченка у Facebook.

За словами Бабченка, рішення про виїзд з України він ухвалив ще півроку тому, а саме перед президентськими виборами. Однак журналіст не розповів, в яку саме країну він вирішив переїхати.

"Якщо Україна вибере "кандидата Х"- я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні - я на наступний же день починаю запуск процесу "я втікаю". Рівно півроку тому написано. Ось рівно, майже день в день. Я сказав. Я зробив", - написав він.

Нагадаємо, у травні 2018 року на журналіста Аркадія Бабченка було скоєно замах. Спочатку заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в Бабченка стріляли, в результаті чого він загинув. Однак потім виявилося, що Бабченко живий, а його вбивство було спецоперацією СБУ.

Також РБК-Україна писало, що підозрюваного в організації замаху на журналіста Бабченка Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі. Тоді Герман пішов на угоду зі слідством та повністю визнав свою провину.

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Новини України Аркадій Бабченко
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