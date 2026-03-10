Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине

Главное:

Синхронное подорожание ДТ : Сети ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на все виды дизельного топлива на 2 гривны, "Укрнафта" - на 1 гривну.

: Сети ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на все виды дизельного топлива на 2 гривны, "Укрнафта" - на 1 гривну. Бензин и газ : Стоимость этих видов топлива на популярных украинских АЗС пока остается без изменений.

: Стоимость этих видов топлива на популярных украинских АЗС пока остается без изменений. Нулевая рентабельность : Себестоимость новых партий ДТ на границе достигает 70 грн/л. С учетом логистики и налогов цена "в ноль" составляет 77 грн/л, тогда как опт уже торгуется по 80 грн/л.

: Себестоимость новых партий ДТ на границе достигает 70 грн/л. С учетом логистики и налогов цена "в ноль" составляет 77 грн/л, тогда как опт уже торгуется по 80 грн/л. Риски дефицита: Стабильность поставок зависит от отсутствия жесткого госрегулирования. Украина отстает от темпов подорожания в ЕС: у нас топливо прибавило +10 грн, тогда как в Польше и Германии до +22 грн.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 марта (инфографика РБК-Украина)

Обзор цен на топливо

Главным событием дня, учитывая цены на популярных сетях АЗС, стало синхронное повышение цен на дизель:

ОККО, WOG и SOCAR: Подняли цену на все виды дизельного топлива на 2 гривны.

"Укрнафта": Увеличила стоимость дизеля на 1 гривну.

Таким образом, дизель ощутимо подорожал: обычное ДТ теперь стоит 75,99 грн, а улучшенное (Pulls/Mustang/Nano Extro) - 78,99 грн.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина назвал реальную рыночную стоимость. Первые партии дизеля, начавшие поступать с выходных, стоят 70 грн/л на границе. С учетом доставки, налогов и расходов сетей, его себестоимость составляет около 77 грн/л.

По его словам, пока на заправках дизель стоит в среднем 74-78 грн/л, оптовые цены уже достигли 80 грн/л. Это свидетельствует о том, что розничные сети еще не успели отработать предыдущие скачки стоимости.

На бензин и газ цены на популярных АЗС остались без изменений по сравнению с 9 марта. Премиальный "сотый" бензин на ОККО, WOG и SOCAR удерживает отметку 80,99 грн.

"Укрнафта" остается наиболее бюджетным вариантом среди перечисленных. Бензин А-92 здесь стоит 65,99 грн, а А-95 - 68,99 грн. Дизельное топливо также прибавило в цене: стандартное теперь стоит 69,99 грн, а марка Energy - 73,99 грн.

Детализация цен на 10 марта

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 78,99 грн

ДТ Евро - 75,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Евро - 70,99 грн

ДТ Евро-5 - 75,99 грн

ДТ Mustang - 78,99 грн

Газ - 41,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 78,99 грн

ДТ NANO - 75,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДТ (Energy) - 73,99 грн

ДТ - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

"Эффект Трампа" и обвал нефти

На мировом рынке наблюдается настоящая турбулентность. Цена на нефть марки Brent, которая еще вчера была по 119 долларов за баррель, резко упала до чуть более 90 долларов. Толчком стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена".

Однако директор Консалтинговой группы А-95 предостерегает - несмотря на сегодняшнее падение на 20%, нефть все еще остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Суммарный рост все равно составляет около 20%, которые "никуда не делись".

Будет ли дефицит топлива в Украине

Несмотря на панические прогнозы отдельных политиков относительно цен в 100-150 грн за литр, экспертная среда и в профильном комитете Рады такой сценарий пока не подтверждают.

По словам Куюна, стабильность, от того, будет ли дефицит топлива в Украине, зависит от действий государства. Вмешательство в работу рынка, чрезмерное регулирование или ограничение цен могут привести к остановке поставок, как это было в 2022 году.

Касательно наличия горючего. Он отмечает: ресурс в мире есть (Польша, Нидерланды, США), и Украина способна его привезти. Главный вопрос - готовность покупать по рыночной цене и отсутствие политического давления на бизнес.

Как отметил Куюн, в Украине топливо подорожало в среднем на 10 грн, тогда как в Польше и Германии - на 21-22 грн. То есть украинский рынок еще не догнал мировой рост полностью.

Есть и риски поставки. Трейдеры опасаются покупать дорогое топливо из-за высокой волатильности рынка. Существует риск купить ресурс на пике и понести убытки в случае внезапного падения цены.