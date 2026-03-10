Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні

На українських АЗС зафіксовано подорожчання пального. Основна тенденція - зростання цін на дизель, тоді як вартість бензину та газу на популярних мережах поки залишається без змін.
Скільки коштує пальне 10 березня, чому ринок "не встигає" за світовими трендами, та чи загрожує країні дефіцит ресурсу - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 10 березня (інфографіка РБК-Україна)
Головною подією дня, з огляду на ціни на популярних мережах АЗС, стало синхронне підвищення цін на дизель:
Таким чином, дизель відчутно подорожчав: звичайне ДП тепер коштує 75,99 грн, а покращене (Pulls/Mustang/Nano Extro) - 78,99 грн.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна назвав реальну ринкову вартість. Перші партії дизеля, що почали надходити з вихідних, коштують 70 грн/л на кордоні. З урахуванням доставки, податків та витрат мереж, його собівартість становить близько 77 грн/л.
За його словами, поки на заправках дизель коштує в середньому 74-78 грн/л, гуртові ціни вже сягнули 80 грн/л. Це свідчить про те, що роздрібні мережі ще не встигли відпрацювати попередні стрибки вартості.
На бензин та газ ціни на популярних АЗС залишилися без змін у порівнянні з 9 березня. Преміальний "сотий" бензин на ОККО, WOG та SOCAR утримує позначку 80,99 грн.
"Укрнафта" залишається найбільш бюджетним варіантом серед перелічених. Бензин А-92 тут коштує 65,99 грн, а А-95 - 68,99 грн. Дизельне пальне також додало в ціні: стандартне тепер коштує 69,99 грн, а марка Energy - 73,99 грн.
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
На світовому ринку спостерігається справжня турбулентність. Ціна на нафту марки Brent, яка ще вчора була по 119 доларів за барель, різко впала до трохи більше ніж 90 доларів. Поштовхом стала заява президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена".
Однак директор Консалтингової групи А-95 застерігає - попри сьогоднішнє падіння на 20%, нафта все ще залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Сумарне зростання все одно складає близько 20%, які "нікуди не поділися".
Попри панічні прогнози окремих політиків щодо цін у 100-150 грн за літр, експертне середовище та в профільному комітеті Ради такий сценарій наразі не підтверджують.
За словами Куюна, стабільність, від того, чи буде дефіцит пального в Україні, залежить від дій держави. Втручання в роботу ринку, надмірне регулювання чи обмеження цін можуть призвести до зупинки постачання, як це було у 2022 році.
Щодо наявності пального. Він наголошує: ресурс у світі є (Польща, Нідерланди, США), і Україна здатна його привезти. Головне питання - готовність купувати за ринковою ціною та відсутність політичного тиску на бізнес.
Як зазначив Куюн, в Україні пальне подорожчало в середньому на 10 грн, тоді як у Польщі та Німеччині - на 21-22 грн. Тобто український ринок ще не наздогнав світове зростання повністю.
Є і ризики постачання. Трейдери побоюються купувати дороге пальне через високу волатильність ринку. Існує ризик купити ресурс на піку і зазнати збитків у разі раптового падіння ціни.