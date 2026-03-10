Бензин по 100-150 грн? В Раде отреагировали на "прогнозы" по ценам на АЗС

Резкое подорожание топлива в Украине до 100-150 гривен за литр пока маловероятно, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.

Геруса попросили прокомментировать слухи в соцсетях о возможном повышении цен до 100-150 гривен, однако он не разделяет таких прогнозов.

"Нет, у меня такого прогноза нет, что будет и 100, и 150. Здесь вопрос, видите, когда в мире начинаются такие войны, очень довольно трудно давать прогнозы, честно говоря. Но я думаю, что все-таки ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого, я все-таки не думаю", - сказал он.

По его словам, возможность выпуска стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на рынок поможет стабилизировать ситуацию.

"Я думаю, что будут приняты какие-то решения, а опять-таки есть то, что я упоминал, есть стратегические запасы и минимальные запасы нефти, нефтепродуктов, их можно на рынок как-то будет выпускать", - пояснил Герус.

Он также обратил внимание на роль США в сдерживании мировых цен на энергоносители.

"Мы видим позицию Трампа, он уже делал заявления. Для него это достаточно болезненная история, потому что в США, когда растут цены на АЗС, это политически для него также сложная история, и это политически, видимо, для него негативная история", - отметил нардеп.

По его словам, рост цен на топливо влияет на инфляцию, а президент США Дональд Трамп будет искать пути избежания дополнительного резкого подорожания нефти и нефтепродуктов накануне промежуточных выборов, которые состоятся осенью.