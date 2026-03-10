ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин по 100-150 грн? В Раде отреагировали на "прогнозы" по ценам на АЗС

11:05 10.03.2026 Вт
3 мин
Может ли топливо подорожать до 150 гривен?
aimg Ірина Глухова
Бензин по 100-150 грн? В Раде отреагировали на "прогнозы" по ценам на АЗС Фото: в Раде отреагировали на "прогнозы" по ценам на АЗС (Getty Images)

Резкое подорожание топлива в Украине до 100-150 гривен за литр пока маловероятно, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.

Читайте также: Бензин по 100 гривен? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

Геруса попросили прокомментировать слухи в соцсетях о возможном повышении цен до 100-150 гривен, однако он не разделяет таких прогнозов.

"Нет, у меня такого прогноза нет, что будет и 100, и 150. Здесь вопрос, видите, когда в мире начинаются такие войны, очень довольно трудно давать прогнозы, честно говоря. Но я думаю, что все-таки ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого, я все-таки не думаю", - сказал он.

По его словам, возможность выпуска стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на рынок поможет стабилизировать ситуацию.

"Я думаю, что будут приняты какие-то решения, а опять-таки есть то, что я упоминал, есть стратегические запасы и минимальные запасы нефти, нефтепродуктов, их можно на рынок как-то будет выпускать", - пояснил Герус.

Он также обратил внимание на роль США в сдерживании мировых цен на энергоносители.

"Мы видим позицию Трампа, он уже делал заявления. Для него это достаточно болезненная история, потому что в США, когда растут цены на АЗС, это политически для него также сложная история, и это политически, видимо, для него негативная история", - отметил нардеп.

По его словам, рост цен на топливо влияет на инфляцию, а президент США Дональд Трамп будет искать пути избежания дополнительного резкого подорожания нефти и нефтепродуктов накануне промежуточных выборов, которые состоятся осенью.

Как война в Иране повлияла на цены

На прошлой неделе украинский топливный рынок ощутил существенный рост цен, спровоцированный войной в Иране.

Ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мирового нефтяного экспорта, стала критической после того, как судоходство по этому маршруту сократилось на 90 %.

На этом фоне мировые цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель, что неизбежно отражается на стоимости топлива в Украине.

Дополнительным фактором, подогревающим рынок, стал ажиотажный спрос среди водителей, которые из-за опасений дальнейшего подорожания начали делать активные закупки.

За последнюю неделю дизельное топливо на популярных заправках подорожало в среднем на 1-3 грн. А вот бензин и газ пока держатся на ценах, что и в прошлую пятницу.

Из-за подорожания топлива Кабмин уже проработает варианты мер поддержки для потребителей, которые больше всего нуждаются.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

