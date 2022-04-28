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На АЗС не вистачає бензину і ДП. Чому виник дефіцит і скільки він триватиме

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 19:28
На АЗС не вистачає бензину і ДП. Чому виник дефіцит і скільки він триватиме Фото: на АЗС не вистачає бензину і ДП (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

В Україні на АЗС до кінця квітня виникла нестача бензину і дизельного палива. У Києві в четвер більшість мереж у другій половині дня не продавали бензин, купити можна було тільки ДП і на деяких заправках – газ.

Детальніше про причини дефіциту - в матеріалі РБК-Україна.

Експерти кажуть, що дефіцит палива був очікуваний після зупинки через обстріли Кременчуцького НПЗ і блокаду роботи морських портів, через які раніше здійснювалися поставки палива.

Проте, за інформацією РБК-Україна, 28 квітня на АЗС ряду великих мереж бензин був в наявності, але відпускався він тільки корпоративним клієнтам (за талонами). Його ціна при цьому була вище вартості, рекомендованої урядом.

Брак палива може тривати кілька тижнів, прогнозує директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Після припинення роботи портів, а пізніше і руйнування НПЗ, логістика поставок перебудувалася, почався імпорт палива автотранспортом з Європи.

Не під запис в одній з великих мереж АЗС виданню уточнили, що поставки з-за кордону поки відбуваються невеликими партіями, через що на ринку буде зберігатися певний дефіцит. Бензин, за словами співрозмовника в компанії, не завжди є у вільному продажу, оскільки потрібно зберігати резерв для заправки автотранспорту критичної інфраструктури.

Коментар Мінекономіки про ситуацію на ринку палива РБК-Україна отримати поки не вдалося.

Збільшення попиту на бензин в прикордонних з Україною країнах викликало зростання цін на нього. Крім того, поставки були ускладнені через черги на кордоні. "У квітні - новий виток ціни. Трейдери контрактують невеликі обсяги поставок, і вони за рахунок спотових контрактів просто не поміщаються в рамки цінового регулювання", - зазначив Куюн.

"Ми вже увійшли в досить серйозний дефіцит. Швидко з нього вийти не вдасться. Думаю, пара найближчих тижнів будуть досить напруженими. Можливо, будуть посилені обмеження при продажу (на АЗС - ред.). Сьогодні вже великі мережі обмежили продаж 10-ма літрами в бак, хоча минулого тижня це було 20 літрів. Я не виключаю, що деякі мережі днями взагалі можуть відмовитися від вільного продажу палива і сконцентруються на забезпеченні корпоративних клієнтів. Але там теж обмеження. Ти можеш купити скільки завгодно, але все одно тобі заправлять в легковий автомобіль 20 літрів, у вантажний - 100", - сказав Куюн.

Він вважає, що зараз ситуацію навряд чи змінить навіть скасування держрегулювання ціни. Однак через кілька тижнів ситуація на ринку може нормалізуватися.

Можна підняти планку ціни на кілька гривень і дати можливість продавати по ній паливо, що наповнить ринок. За два-три тижні можна буде вирішити логістичні проблеми, і вже потім повернутися до питання регулювання. "Хоча, я думаю до цього часу ринок сам відрегулює", - зазначив експерт.

Він вважає, що зараз підвищення ставки ПДВ до 20% і повернення акцизу на паливо, ініційоване депутатами, не поліпшить ситуацію, а лише призведе до зростання ціни на паливо.

"Зміну системи оподаткування варто робити після нормалізації ситуації на ринку. Це треба робити не в поспіху, а виважено, можливо, вводячи частково. Але думати про це треба було раніше, хоча б тижні три тому. Але я думаю, що нам цю турбулентність турбулентності на ринку вдасться пройти", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, в Україні створили онлайн-карту працюючих під час війни заправок.

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