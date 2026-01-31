Дефицит зашкаливает: в Минэнерго назвали сроки восстановления после масштабного сбоя

Энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии. В ряде областей уже запитана критическая инфраструктура.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Министерстве энергетики.
По данным Минэнерго, из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины.
Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины. В результате были разгружены блоки атомных электростанций.
Для сохранения целостности энергосистемы в ряде областей применили аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго отмечают, что дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования.
Сейчас энергетики работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения. Первоочередной задачей является запитка объектов критической инфраструктуры.
По прогнозам специалистов, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов. В то же время временные рамки возвращения света могут отличаться в зависимости от региона.
В Минэнерго отмечают, что постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует дополнительного времени.
По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, по состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное запитывание бытовых потребителей.
В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.
"Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений", - сообщил он.
.
Напомним, утром 31 января между энергосистемами Украины, Румынии и Молдовы произошла технологическая авария, которая привела к одновременному обесточиванию части электросетей.
Из-за инцидента в Украине сработали автоматические системы защиты на подстанциях, что привело к каскадным отключениям и разгрузке блоков атомных электростанций. В ряде регионов были введены аварийные графики отключений света.
В Киеве и Харькове из-за отсутствия электроснабжения временно остановилось движение поездов метро. Также жители столицы и других городов сообщали о перебоях с водо- и теплоснабжением.
Кроме того, в Молдове зафиксировали снижение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС, что связывают с серьезными проблемами в украинской энергосистеме. Отключения электроэнергии также произошли в Кишиневе и ряде других населенных пунктов.
Подробнее о развитии ситуации и регионах, где фиксируются перебои со светом, читайте в материале РБК-Украина.