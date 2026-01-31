Дефіцит зашкалює: у Міненерго назвали терміни відновлення після масштабного збою

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії. У низці областей вже заживлено критичну інфраструктуру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у Міністерстві енергетики.
За даними Міненерго, через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України.
Це призвело до каскадного відключення в Об’єднаній енергетичній системі України. У результаті були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Для збереження цілісності енергосистеми в низці областей застосували аварійні відключення електроенергії. У Міненерго зазначають, що дефіцит потужності залишається дуже високим, тому екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання.
Наразі енергетики працюють над поетапним відновленням енергопостачання. Першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури.
За прогнозами фахівців, електропостачання має відновитися протягом найближчих годин. Водночас часові межі повернення світла можуть відрізнятися залежно від регіону.
У Міненерго наголошують, що поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує додаткового часу.
За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на 14:00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів.
У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.
"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень", - повідомив він.
Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами України, Румунії та Молдови сталася технологічна аварія, яка призвела до одночасного знеструмлення частини електромереж.
Через інцидент в Україні спрацювали автоматичні системи захисту на підстанціях, що спричинило каскадні відключення та розвантаження блоків атомних електростанцій. У низці регіонів були запроваджені аварійні графіки відключень світла.
У Києві та Харкові через відсутність електропостачання тимчасово зупинився рух поїздів метро. Також мешканці столиці та інших міст повідомляли про перебої з водо- та теплопостачанням.
Крім того, в Молдові зафіксували зниження напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС, що пов’язують із серйозними проблемами в українській енергосистемі. Відключення електроенергії також відбулися в Кишиневі та низці інших населених пунктів.
Детальніше про розвиток ситуації та регіони, де фіксуються перебої зі світлом, читайте в матеріалі РБК-Україна.