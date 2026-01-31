Дефицит зашкаливает: в Минэнерго назвали сроки восстановления после масштабного сбоя

Энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии. В ряде областей уже запитана критическая инфраструктура.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказали в Министерстве энергетики.

Что произошло

По данным Минэнерго, из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины.

Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины. В результате были разгружены блоки атомных электростанций.

Какие меры принимают энергетики

Для сохранения целостности энергосистемы в ряде областей применили аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго отмечают, что дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования.

Сейчас энергетики работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения. Первоочередной задачей является запитка объектов критической инфраструктуры.

Когда вернется свет

По прогнозам специалистов, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов. В то же время временные рамки возвращения света могут отличаться в зависимости от региона.

В Минэнерго отмечают, что постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует дополнительного времени.

Что говорит Шмыгаль

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, по состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное запитывание бытовых потребителей.

В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.

"Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений", - сообщил он.