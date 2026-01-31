ua en ru
Дефіцит зашкалює: у Міненерго назвали терміни відновлення після масштабного збою

Україна, Субота 31 січня 2026 14:25
UA EN RU
Дефіцит зашкалює: у Міненерго назвали терміни відновлення після масштабного збою Ілюстративне фото: у Міненерго назвали терміни відновлення після масштабного збою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії. У низці областей вже заживлено критичну інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у Міністерстві енергетики.

Що сталося

За даними Міненерго, через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України.

Це призвело до каскадного відключення в Об’єднаній енергетичній системі України. У результаті були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Які заходи вживають енергетики

Для збереження цілісності енергосистеми в низці областей застосували аварійні відключення електроенергії. У Міненерго зазначають, що дефіцит потужності залишається дуже високим, тому екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання.

Наразі енергетики працюють над поетапним відновленням енергопостачання. Першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Коли повернеться світло

За прогнозами фахівців, електропостачання має відновитися протягом найближчих годин. Водночас часові межі повернення світла можуть відрізнятися залежно від регіону.

У Міненерго наголошують, що поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує додаткового часу.

Що каже Шмигаль

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на 14:00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів.

У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.

"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень", - повідомив він.

.

Блекаут в Україні та Молдові

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами України, Румунії та Молдови сталася технологічна аварія, яка призвела до одночасного знеструмлення частини електромереж.

Через інцидент в Україні спрацювали автоматичні системи захисту на підстанціях, що спричинило каскадні відключення та розвантаження блоків атомних електростанцій. У низці регіонів були запроваджені аварійні графіки відключень світла.

У Києві та Харкові через відсутність електропостачання тимчасово зупинився рух поїздів метро. Також мешканці столиці та інших міст повідомляли про перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, в Молдові зафіксували зниження напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС, що пов’язують із серйозними проблемами в українській енергосистемі. Відключення електроенергії також відбулися в Кишиневі та низці інших населених пунктів.

Детальніше про розвиток ситуації та регіони, де фіксуються перебої зі світлом, читайте в матеріалі РБК-Україна.

