"Пакет школьника" в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денег

Понедельник 15 сентября 2025 16:16
"Пакет школьника" в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денег Средства из "Пакета школьника" можно тратить на нужные для учеников вещи (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы, которые открыли "Дія.Картку" в "ПриватБанке" и получили средства в рамках государственной программы "Пакет школьника", уже активно их используют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения в Facebook.

Сколько людей открыли спецсчета и получили выплаты

В "ПриватБанке" напомнили, что "дети уже пошли в школу, новые рюкзачки - упакованы, а родительская гордость - не имеет границ".

Отмечается, что по состоянию на 15 сентября:

  • 191 тысяча украинцев открыли в "ПриватБанке" спецсчета для программы "Пакет школьника";
  • более 101 тысячи семей - уже получили выплаты (на 505 млн гривен).

Уточняется также, что в целом в "ПриватБанке" открыто уже 893 тыс. "Дія.Карток" - для получения государственной помощи.

На что родители первоклашек тратят больше всего денег

"В этом году подготовить первоклассников к школе стало проще благодаря государственной программе "Пакет школьника", - отметили в банковском учреждении.

Сообщается, что родители, которые открыли "Дія.Картку" в "ПриватБанке", уже активно используют средства:

  • более половины потратили на детскую одежду и обувь;
  • более трети - на канцтовары и школьные принадлежности.

До какого числа можно подать заявку на помощь

В завершение украинцам напомнили, что подать заявку на единовременную помощь в размере 5 тысяч гривен через "Дію" можно до 15 ноября 2025 года.

Получить же средства может один из родителей или законный представитель первоклассника.

"А еще - приятный бонус: "ПриватБанк" и Mastercard дарят 3% кэшбэка на все покупки в рамках программы! Для этого достаточно активировать предложение в "Привет" в "Приват24". Потому что забота о малышах - это забота о нашем будущем", - подытожили в пресс-службе банка.

&quot;Пакет школьника&quot; в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денег&quot;Пакет школьника&quot; в действии: стало известно, на что родители тратят больше всего денегПубликация "ПриватБанка" (скриншот: facebook.com/privatbank)

Напомним, ранее мы объясняли, в каких случаях в выдаче "Пакета школьника" украинцам могут отказать и как не остаться без 5 тысяч гривен.

Кроме того, мы объясняли, что будет, если не потратить 5 тысяч гривен из "Пакета школьника" за установленный для этого промежуток времени.

Читайте также, учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии.

ПриватБанк шопінг Школа Учебный год Денежные переводы Выплаты Дети Ученики
