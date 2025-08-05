"Была уверена, что медаль будет моей". Магучих вспомнила триумф на Олимпиаде в Париже год назад (видео)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась воспоминаниями о своей триумфальной победе на Олимпийских играх в Париже, где ровно год назад получила золотую медаль в прыжках в высоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.
Воспоминания чемпионки
"Ровно год назад я получила свое первое олимпийское золото в Париже. Всегда вспоминаю этот день с невероятно теплыми воспоминаниями, поскольку именно тогда я знала и была уверена, что медаль будет моей и иначе быть не может", - вспомнила Магучих.
По ее словам, день финала остался в памяти до мелочей. Она отметила, что эмоциональное напряжение скрывалось за улыбкой, а победа принесла огромное облегчение.
"Я помню все. От напряжения, которое часто скрываю за улыбкой, до облегчения, что мечта, которой живет абсолютно каждый спортсмен, сбылась именно в этот момент. Мгновение, которое запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна", - добавила легкоатлетка.
Спортсменка также поблагодарила всех, кто был рядом на пути к "золоту".
"Спасибо каждому, кто шел со мной к этой медали и продолжает это делать сейчас", - подытожила она.
Напомним, Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже, завоевав первую золотую медаль в своей карьере на главном спортивном форуме планеты. Бронзовую награду в олимпийском финале завоевала еще одна украинская спортсменка - Ирина Геращенко.
Ярослава Магучих торжествовала в столице Франции (фото: facebook.com/EuropeanAthletics)
Как проходил финал в Париже
Атлетки начали выступление с высоты 1,86 м. Магучих решила пропустить этот рубеж, а Геращенко непринужденно покорила высоту с первой попытки. На высоте 1,91 м уже обе украинки выступили уверенно, а затем хладнокровно взяли 1,95 м.
Перед высотой 1,98 м круг претенденток на медали сузился. Первой этот рубеж покорила австралийка Никола Олислагерс, а дальше к ней с первой попытки присоединилась Магучих. В то же время Геращенко с австралийкой Элеанор Паттерсон, хоть и не прошли дальше, но разделили "бронзу".
Следующей высотой стали 2.00 м. Украинская атлетка покорила рубеж с первого раза. После чего австралийская спортсменка закрутила интригу до максимума - провалила первые две попытки, а на третьей подняла планку до 2.02 м.
Олислагерс не смогла покорить эту высоту, поэтому Магучих автоматически стала чемпионкой.
Итоговые результаты:
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м
2. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,00 м
3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,95 м
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95 м
Ранее рассказали, как Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта.
Также читайте, как 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.