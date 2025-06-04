"Сейчас настало то время": Бех-Романчук сделала важное заявление после допинг-скандала

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спортсменки в Instagram Stories .

Реакция Бех-Романчук на допинг-скандал

"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время", - написала легкоатлетка.

Она добавила, что ей "больно и трудно", но при этом она "движется дальше".

"Я до сих пор пытаюсь понять, почему я вынуждена проходить через такие испытания. Но я точно знаю, что все это - не просто так", - подытожила Марина.

Марина Бех-Романчук сделала эмоциональный пост в соцсети (скриншот: instagram.com/marynabekh)