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Скандал с допингом: Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований

Четверг 15 мая 2025 11:56
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Скандал с допингом: Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований Марина Бех-Романчук - одна из самых успешных украинских легкоатлеток современности (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук временно отстранена от участия в соревнованиях после обнаружения в ее допинг-пробе запрещенного препарата - тестостерона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Athletics Integrity Unit (AIU) - организацию, отвечающую за борьбу с допингом в легкой атлетике.

Что известно о допинговом скандале с Бех-Романчук

Бех-Романчук планировала вернуться к соревнованиям после Олимпиады-2024 на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Однако ее имя уже отсутствует в списке участниц турнира.

Последнее выступление спортсменки состоялось на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

AIU отмечает, что временное отстранение является стандартной процедурой в случаях положительных допинг-тестов.

Сейчас продолжается расследование, и окончательное решение о санкциях будет принято после завершения всех необходимых процедур.

Заметим, что 29-летняя Марина Бех-Романчук - одна из ведущих украинских легкоатлеток, многократный призер чемпионатов Европы и мира в прыжках в длину и тройном прыжке.Скандал с допингом: Марину Бех-Романчук отстранили от соревнованийМарину Бех-Романчук отстранили от соревнований (скриншот: AIU)

Какой может быть дисквалификация

Стандартный срок дисквалификации за тестостерон - четыре года.

Но если атлет сможет доказать, что употребление было неумышленным или вызвано "специфическими условиями", срок может быть сокращен до двух лет или меньше.

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