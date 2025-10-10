Где сегодня в Украине выключают свет: графики и список городов

Киев и область

В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщили в КГГА, из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Так, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, пока работают в режиме Пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить свои электронные устройства, иметь доступ к воде, и укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс

По данным КГГА, в столице учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения.

"В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако просим родителей по возможности оставить детей дома. Также обращаемся к руководителям учреждений: если ваши сотрудники имеют дошкольников или школьников - позвольте сегодня работать дистанционно", - сообщили в ведомстве.

Киевская область

А вот в Киевской области в части Бориспольского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время в Киевской областной военной администрации уточнили, что сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. А объекты инфраструктуры переходят на генераторы.

Известно, что в результате вражеской атаки часть Броваров, села Требухов и Княжичи остаются без света. Однако, учебные заведения и садики обеспечены генераторами, поэтому учебный процесс продолжается в обычном режиме.

Сумы и область

В Сумской области сегодня будут действовать графики аварийных отключений света.

Ограничения применяются по указанию НЭК Укрэнерго из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания.

По состоянию на 08:30 графики действуют для 10 очередей потребителей.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", - сообщил городской совет Сум.

Чернигов и область

В Чернигове и области в течение дня будут действовать графики почасовых отключений. По данным "Черниговоблэнерго", если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, планируем в течение дня уменьшить объем ограничений.



Полтава и область

По данным Полтавской ОГА, в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

По состоянию на 08:45 без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАВ и спецГАВ.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в ОГА.