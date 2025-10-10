Де сьогодні в Україні вимикають світло: графіки та список міст

Київ та область

Сьогодні вночі російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі столиці. Внаслідок ворожого удару у місті почались масштабні перебої з енергопостачання.

У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

А ось в Київській області у частині Бориспільського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

У населених пунктах розгортаються пункти незламності. А об'єкти інфраструктури переходять на генератори.

Ситуація у Києві

Як повідомили у КМДА, через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання у частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Так, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Там можна зігрітись, зарядити свої електронні пристрої, мати доступ до води, та укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес

За даними КМДА, у столиці навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.

"У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів - дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - повідомили у відомстві.

Суми та область

У Сумській області сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень світла.

Обмеження застосовуються за вказівкою НЕК Укренерго через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

Станом на 08:30 графіки діють для 10 черг споживачів.

"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - повідомила міська рада Сум.

Чернігів та область

У Чернігові та області протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень. За даними "Чернігівобленерго", якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень.

