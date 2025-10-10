ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Где сегодня в Украине выключают свет: графики и список городов

Украина, Пятница 10 октября 2025 08:34
UA EN RU
Где сегодня в Украине выключают свет: графики и список городов Иллюстративное фото: в Украине начали выключать свет 10 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за вражеских обстрелов в ночь на пятницу, 10 октября, в ряде регионов были введены аварийные графики отключения электроэнергии. Была повреждена критическая инфраструктура.

РБК-Украина рассказывает, где сегодня в Украине введены графики отключения электроэнергии.

Киев и область

В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщили в КГГА, из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Так, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, пока работают в режиме Пунктов несокрушимости. Там можно согреться, зарядить свои электронные устройства, иметь доступ к воде, и укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс

По данным КГГА, в столице учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения.

"В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако просим родителей по возможности оставить детей дома. Также обращаемся к руководителям учреждений: если ваши сотрудники имеют дошкольников или школьников - позвольте сегодня работать дистанционно", - сообщили в ведомстве.

Киевская область

А вот в Киевской области в части Бориспольского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время в Киевской областной военной администрации уточнили, что сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. А объекты инфраструктуры переходят на генераторы.

Известно, что в результате вражеской атаки часть Броваров, села Требухов и Княжичи остаются без света. Однако, учебные заведения и садики обеспечены генераторами, поэтому учебный процесс продолжается в обычном режиме.

Сумы и область

В Сумской области сегодня будут действовать графики аварийных отключений света.

Ограничения применяются по указанию НЭК Укрэнерго из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания.

По состоянию на 08:30 графики действуют для 10 очередей потребителей.

"К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", - сообщил городской совет Сум.

Чернигов и область

В Чернигове и области в течение дня будут действовать графики почасовых отключений. По данным "Черниговоблэнерго", если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, планируем в течение дня уменьшить объем ограничений.
Где сегодня в Украине выключают свет: графики и список городов

Полтава и область

По данным Полтавской ОГА, в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

По состоянию на 08:45 без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАВ и спецГАВ.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в ОГА.

Обстрел 10 октября

Напомним, этой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела столицы ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

Под огнем оказались также Днепр и Запорожье - в результате обстрелов там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительным данным, главной целью российских атак были объекты энергетической инфраструктуры.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Чернигов Сумы Графики отключения света Полтаваоблэнерго Блэкаут
Новости
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны