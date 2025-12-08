Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний "лук"
Даша Квиткова показала, как выглядеть стильно и тепло этой зимой - она выбрала короткую пушистую экошубу. Звезда объединила объемный верх с классическими элементами гардероба.
Какой "лук" выбрала Квиткова
Главным элементом образа стала короткая объемная шуба из экомеха в оттенке мокко или, как его еще называют, тауп. Укороченный крой и длинный пушистый ворс создают эффект гиперпушистости, который уже стал хитом коллекций мировых брендов.
Объемные рукава и оверсайз-силуэт делают шубу максимально уютной, а землистый коричневый оттенок придает образу элегантности в стиле "тихой роскоши".
Даша Квиткова (скриншот)
Даша соединила объемный верх с более четким и расслабленным низом.
База образа
Белый гольф с высоким горлом - минималистичный и теплый элемент, контрастирующий с длинным ворсом шубы.
Низ
Черные широкие штаны палаццо с высокой талией уравновешивают объем шубы и удлиняют ноги. Дополнить их Квиткова решила ботильонами с узкими носками.
Квиткова показала шубу из экомеха (скриншот)
Аксессуары
- Стеганая сумка через плечо шоколадного оттенка придает классического шика.
- Светлые тонированные очки придают образу загадочности.
Трендовые приемы
- High-Low: сочетание оверсайз-шубы и строгих широких брюк создает динамичный и комфортный образ.
- Игра текстур: пушистый ворс шубы контрастирует с гладкой тканью брюк и трикотажем гольфа.
- Цветовая гармония: коричневый (шуба / сумка) + черный (штаны) + белый (гольф).
Даша Квиткова показала модный лук (скриншот)
Почему экошуба - главный тренд зимы 2025/2026
Шубы из экомеха удерживают лидерство среди зимней верхней одежды не случайно. Они сочетают стиль, этику и практичность:
Этический и экологичный выбор
- Отказ от натурального меха (Cruelty-Free) - большинство брендов, включая Stella McCartney, Balmain и Fendi, используют только экомех.
- Современные материалы создаются из переработанных волокон и биоматериалов.
Дизайнерская свобода
- Искусственный мех позволяет экспериментировать с цветами, принтами и фактурами (длинный ворс "йети", кудрявый "барашек").
- Высокое качество материала обеспечивает тепло и долговечность, иногда превосходя натуральный мех.
Практичность и доступность
- Экошубы легче, проще в уходе и дешевле натурального меха.
- Они не боятся моли, некоторые из них можно стирать дома, что делает их удобными для повседневной носки.
Даша Квиткова задает тренды (скриншот)
