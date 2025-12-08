ua en ru
Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний "лук"

Понедельник 08 декабря 2025 13:08
Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний "лук" Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Даша Квиткова показала, как выглядеть стильно и тепло этой зимой - она выбрала короткую пушистую экошубу. Звезда объединила объемный верх с классическими элементами гардероба.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram блогерши.

Какой "лук" выбрала Квиткова

Главным элементом образа стала короткая объемная шуба из экомеха в оттенке мокко или, как его еще называют, тауп. Укороченный крой и длинный пушистый ворс создают эффект гиперпушистости, который уже стал хитом коллекций мировых брендов.

Объемные рукава и оверсайз-силуэт делают шубу максимально уютной, а землистый коричневый оттенок придает образу элегантности в стиле "тихой роскоши".

Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний &quot;лук&quot;Даша Квиткова (скриншот)

Даша соединила объемный верх с более четким и расслабленным низом.

База образа

Белый гольф с высоким горлом - минималистичный и теплый элемент, контрастирующий с длинным ворсом шубы.

Низ

Черные широкие штаны палаццо с высокой талией уравновешивают объем шубы и удлиняют ноги. Дополнить их Квиткова решила ботильонами с узкими носками.

Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний &quot;лук&quot;Квиткова показала шубу из экомеха (скриншот)

Аксессуары

  • Стеганая сумка через плечо шоколадного оттенка придает классического шика.
  • Светлые тонированные очки придают образу загадочности.

Трендовые приемы

  • High-Low: сочетание оверсайз-шубы и строгих широких брюк создает динамичный и комфортный образ.
  • Игра текстур: пушистый ворс шубы контрастирует с гладкой тканью брюк и трикотажем гольфа.
  • Цветовая гармония: коричневый (шуба / сумка) + черный (штаны) + белый (гольф).

Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний &quot;лук&quot;Даша Квиткова показала модный лук (скриншот)

Почему экошуба - главный тренд зимы 2025/2026

Шубы из экомеха удерживают лидерство среди зимней верхней одежды не случайно. Они сочетают стиль, этику и практичность:

Этический и экологичный выбор

  • Отказ от натурального меха (Cruelty-Free) - большинство брендов, включая Stella McCartney, Balmain и Fendi, используют только экомех.
  • Современные материалы создаются из переработанных волокон и биоматериалов.

Дизайнерская свобода

  • Искусственный мех позволяет экспериментировать с цветами, принтами и фактурами (длинный ворс "йети", кудрявый "барашек").
  • Высокое качество материала обеспечивает тепло и долговечность, иногда превосходя натуральный мех.

Практичность и доступность

  • Экошубы легче, проще в уходе и дешевле натурального меха.
  • Они не боятся моли, некоторые из них можно стирать дома, что делает их удобными для повседневной носки.

Даша Квиткова в пушистой экошубе: как создать стильный зимний &quot;лук&quot;Даша Квиткова задает тренды (скриншот)

