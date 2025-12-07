ua en ru
Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетом

Воскресенье 07 декабря 2025 07:15
Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетом Актриса Тоня Хижняк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Антонина Хижняк продемонстрировала стильный и сдержанный образ, который может стать удачной альтернативой праздничному платью на Новый год. Звезда выбрала костюмный жилет в сочетании с элегантными брюками, создав современный и одновременно изысканный "лук" для зимних вечеринок и торжеств.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала Хижняк

Тренд сезона - костюмный жилет

Главным акцентом стал костюмный жилет - вещь, которая в последние сезоны укрепила позиции в модных коллекциях, превратившись в базовый элемент для офисных и вечерних комплектов.

Модель, выбранная актрисой, выполнена в классическом черном цвете с приталенным силуэтом и глубоким V-образным вырезом.

Жилет имеет застежку-молнию, которая придает сдержанному деловому крою современности и легкого спортивного характера.

Антонина стилизовала его без дополнительного слоя одежды - это решение делает образ более женственным и позволяет подчеркнуть линию декольте без лишних деталей.

Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетомАнтонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Широкие брюки-палаццо

К жилету Хижняк подобрала широкие брюки-палаццо в тон. Такой фасон уже несколько сезонов сохраняет популярность и считается одним из самых удачных для создания утонченного силуэта.

Высокая посадка и свободный расширенный низ помогают визуально удлинить ноги, создавая характерную вертикальную линию.

Брюки изготовлены из костюмной ткани, которая хорошо держит форму и обеспечивает аккуратный, структурированный вид в движении. Благодаря этому ансамбль выглядит современно и одновременно универсально как для рабочих встреч, так и для вечерних выходов.

Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетомХижняк показала модный образ (фото: instagram.com/tonya_actress)

Монохромный подход и сдержанные акценты

Весь образ выдержан в стиле total black - традиционного приема, всегда ассоциирующегося с элегантностью и упорядоченностью. Однако актриса добавила именно тот минимальный акцент, который позволяет избежать чрезмерной строгости.

На снимках видно, что Антонина дополнила лук обувью в светло-бежевом оттенке: это могут быть классические лодочки или ботильоны на каблуке. Такой контрастный, но сдержанный выбор "облегчает" нижнюю часть образа, делая его визуально более динамичным.

Украшения сведены к минимуму - тонкая цепочка и аккуратное кольцо. Этот подход соответствует эстетике "тихой роскоши", где упор делается не на количество деталей, а на качество кроя и материалов.

Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетомТоня Хижняк показала вариант образа на Новый год (фото: instagram.com/tonya_actress)

Финальные штрихи: естественная элегантность

Прическа и макияж актрисы завершают общую концепцию минималистического, но выразительного образа. Прическа с легкими волнами и естественный макияж с акцентом на глаза подчеркивают женственность, не отвлекаясь от силуэта.

Образ Антонины Хижняк является удачным примером того, как сочетание классических деловых элементов может сформировать современный, стильный и универсальный комплект.

Костюмный жилет в сочетании с брюками-палаццо - это инвестиция, которая останется актуальной еще несколько сезонов и позволит создавать разные вариации как в рамках офисного стиля, так и для особых выходов.

Альтернатива платью на Новый год: Тоня Хижняк показала элегантный лук с костюмным жилетомХижняк с коллегами (фото: instagram.com/tonya_actress)

Модные тренды Стиль жизни Тренды
