Серые джинсы - мастхев на зиму 2026: стильный образ жены Месси

Воскресенье 07 декабря 2025 14:27
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Супруга легендарного футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо продолжает задавать тон в моде, демонстрируя стильные решения для повседневных образов. Ее новый street style look с серыми джинсами стал примером того, как современные тренды сочетаются с комфортом и лаконичностью.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Главный акцент - трендовые серые джинсы

Ключевым элементом образа стали широкие серые джинсы - один из самых горячих трендов сезона.

Мода на 90-е уверенно удерживает позиции, а вместе с ней вернулись свободные фасоны, деним с матовым эффектом и легко интегрируемые в любой гардероб нейтральные оттенки.

Серый деним особенно популярен благодаря своей универсальности и способности выглядеть одновременно сдержанно и дорого.

Дизайнеры отмечают, что именно серый цвет придает образам эффект "тихой роскоши": он не привлекает лишнего внимания, но создает глубину, делает сочетания стильными и гармоничными.

Такой деним идеально работает с объемными силуэтами, бомберами, пальто и свитерами - именно поэтому серые джинсы стали одним из главных мастхевов зимы и межсезонья.

Серые джинсы - мастхев на зиму 2026: стильный образ жены МессиСамые модные джинсы на зиму 2026 (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Бомбер как элемент современной классики

Образ Антонелла дополнила кожаным бомбером насыщенного коричневого цвета. Верхняя одежда из натуральной кожи или замши снова на пике популярности, а классический крой бомбера позволяет совмещать его с любым низом - от юбок миди до свободных джинсов. Такой выбор придает луку структуры и модный контраст.

Под бомбер Рокуццо надела черный топ, создающий четкую вертикаль и извлекающий силуэт. Комбинация с трендовыми джинсами в холодном сером оттенке выглядит сбалансированно и актуально, без перегрузки деталей.

Для более прохладной погоды топ можно заменить на гольф-водолазку, а бомбер - на короткий пуховик.

Обувь и аксессуары: минимализм и дорогие акценты

Завершили look черные ботинки на каблуке и небольшая сумка-багет - аксессуар, который вернулся в тренды. Рокуццо традиционно предпочитает минималистичные украшения и естественный макияж, что позволяет фокусироваться на лаконичности силуэта.

Ее стиль - это пример того, как базовые вещи могут выглядеть очень эффектно, если подобраны правильно и со вкусом.

Почему серые джинсы - must-have на зиму

Эксперты моды называют серый деним идеальной альтернативой классическим голубым и черным джинсам:

  • они легко сочетаются с любыми оттенками - от белого и бежевого до ярких цветов;
  • создают модный эффект effortless chic - "стильно без усилий";
  • хорошо работают в образах с объемными трендовыми силуэтами;
  • выглядят современно, сдержанно и универсально для любого события.

Серые джинсы - идеальный выбор для тех, кто хочет обновить базовый гардероб, не выходя за рамки классики, но в то же время выглядеть актуально и стильно.

Серые джинсы - мастхев на зиму 2026: стильный образ жены МессиЖена Мессии показала стильный лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

