Как носить экокожу этой зимой: стильные сочетания от жены Виктора Павлика

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как экокожа может стать основой для разнообразных зимних образов. Многослойность, контрастные детали и акцентная обувь делают такие луки универсальными как для повседневной носки, так и для праздничных выходов.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какие "луки" выбрала жена Павлика

Элегантный сарафан винного цвета

Одним из центральных элементов стал сарафан в длине миди глубокого бордового оттенка. Благодаря сдержанному фасону и вертикальным рельефным швам он формирует удлиненный силуэт и выглядит дорого даже в базовых сочетаниях.

Образ с массивными ботинками

В первом варианте Репяхова соединила сарафан с грубыми черными ботинками на тракторной подошве. Такой контраст женственного кроя и брутальной обуви соответствует современному тренду на tough glamour. Это минималистичный, но смелый кэжуал-вариант.

Как носить экокожу зимой 2026 (скриншот)

Деловой образ с рубашкой

Другой способ стилизации - сочетание сарафана с классической голубой рубашкой небесного оттенка.

Благодаря воротнику и светлому цвету образ сразу приобретает более офисное звучание, а многослойность делает его актуальным для прохладной погоды. Массивные ботинки остаются основным акцентом, сохраняя современную остроту "лука".

Жена Виктора Павлика (скриншот)

Черный мини-сарафан для смелых образов

Для вечерних выходов Екатерина выбрала черный короткий сарафан из экокожи. Такой фасон позволяет создавать яркие, контрастные и экспрессивные образы.

Французский шик с белым гольфом

В первой версии Репяхова добавила к сарафану белый приталенный гольф с высоким воротником и черный берет. Контрастная черно-белая гамма и французский акцент в виде головного убора придают образу легкости и элегантности.

Катерина Репяхова задает тренды (скриншот)

Вечерний гламурный вариант с сеткой

Наиболее эффектный образ создан с помощью прозрачной сетчатой ​​кофты с блестками. В сочетании с мини-сарафаном и беретом ансамбль выглядит вечерним, стильным и одновременно выдержанным благодаря многослойности. Это модное решение для вечеринок или праздничных событий.

Жена Виктора Павлика показала стильный лук (скриншот)

Главные модные акценты

Репяхова продемонстрировала, что сарафан из экокожи - это универсальная база для создания совершенно разных образов.

Многослойность, игра на контрастах, использование массивной обуви и акцентных аксессуаров делают такие луга уместными как для будней, так и для особых выходов.

Экокожа выглядит современно, практично и легко адаптируется к любому стилю - от делового до вечернего.

Модные образы жены Павлика (скриншот)