Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий "лук"
Даша Квіткова показала, як виглядати стильно і тепло цієї зими - вона обрала коротку пухнасту екошубу. Зірка поєднала об'ємний верх із класичними елементами гардероба.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram блогерки.
Який "лук" вибрала Квіткова
Головним елементом образу стала коротка об'ємна шуба з екохутра у відтінку мокко або, як його ще називають, тауп. Укорочений крій і довгий пухнастий ворс створюють ефект гіперпухнастості, який вже став хітом колекцій світових брендів.
Об'ємні рукави й оверсайз-силует роблять шубу максимально затишною, а землистий коричневий відтінок додає образу елегантності в стилі "тихої розкоші".
Даша Квіткова (скриншот)
Даша поєднала об'ємний верх із більш чітким і розслабленим низом.
База образу
Білий гольф з високим горлом - мінімалістичний і теплий елемент, що контрастує з довгим ворсом шуби.
Низ
Чорні широкі штани палаццо з високою талією врівноважують об'єм шуби й подовжують ноги. Доповнити їх Квіткова вирішила ботильйонами з вузькими носками.
Квіткова показала шубу з екохутра (скриншот)
Аксесуари
- Стьобана сумка через плече шоколадного відтінку надає класичного шику.
- Світлі тоновані окуляри надають образу загадковості.
Трендові прийоми
- High-Low: поєднання оверсайз-шуби та строгих широких штанів створює динамічний і комфортний образ.
- Гра текстур: пухнастий ворс шуби контрастує з гладкою тканиною штанів і трикотажем гольфу.
- Колірна гармонія: коричневий (шуба / сумка) + чорний (штани) + білий (гольф).
Даша Квіткова показала модний лук (скриншот)
Чому екошуба - головний тренд зими 2025/2026
Шуби з екохутра утримують лідерство серед зимового верхнього одягу не випадково. Вони поєднують стиль, етику та практичність:
Етичний та екологічний вибір
- Відмова від натурального хутра (Cruelty-Free) - більшість брендів, включно зі Stella McCartney, Balmain і Fendi, використовують тільки екохутро.
- Сучасні матеріали створюються з перероблених волокон і біоматеріалів.
Дизайнерська свобода
- Штучне хутро дає змогу експериментувати з кольорами, принтами та фактурами (довгий ворс "йеті", кучерявий "баранчик").
- Висока якість матеріалу забезпечує тепло і довговічність, іноді перевершуючи натуральне хутро.
Практичність і доступність
- Екошуби легші, простіші у догляді та дешевші за натуральне хутро.
- Вони не бояться молі, деякі з них можна прати вдома, що робить їх зручними для повсякденного носіння.
Даша Квіткова задає тренди (скриншот)
