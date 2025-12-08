ua en ru
Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий "лук"

Понеділок 08 грудня 2025 13:08
UA EN RU
Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий "лук" Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Даша Квіткова показала, як виглядати стильно і тепло цієї зими - вона обрала коротку пухнасту екошубу. Зірка поєднала об'ємний верх із класичними елементами гардероба.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram блогерки.

Який "лук" вибрала Квіткова

Головним елементом образу стала коротка об'ємна шуба з екохутра у відтінку мокко або, як його ще називають, тауп. Укорочений крій і довгий пухнастий ворс створюють ефект гіперпухнастості, який вже став хітом колекцій світових брендів.

Об'ємні рукави й оверсайз-силует роблять шубу максимально затишною, а землистий коричневий відтінок додає образу елегантності в стилі "тихої розкоші".

Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова (скриншот)

Даша поєднала об'ємний верх із більш чітким і розслабленим низом.

База образу

Білий гольф з високим горлом - мінімалістичний і теплий елемент, що контрастує з довгим ворсом шуби.

Низ

Чорні широкі штани палаццо з високою талією врівноважують об'єм шуби й подовжують ноги. Доповнити їх Квіткова вирішила ботильйонами з вузькими носками.

Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий &quot;лук&quot;Квіткова показала шубу з екохутра (скриншот)

Аксесуари

  • Стьобана сумка через плече шоколадного відтінку надає класичного шику.
  • Світлі тоновані окуляри надають образу загадковості.

Трендові прийоми

  • High-Low: поєднання оверсайз-шуби та строгих широких штанів створює динамічний і комфортний образ.
  • Гра текстур: пухнастий ворс шуби контрастує з гладкою тканиною штанів і трикотажем гольфу.
  • Колірна гармонія: коричневий (шуба / сумка) + чорний (штани) + білий (гольф).

Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова показала модний лук (скриншот)

Чому екошуба - головний тренд зими 2025/2026

Шуби з екохутра утримують лідерство серед зимового верхнього одягу не випадково. Вони поєднують стиль, етику та практичність:

Етичний та екологічний вибір

  • Відмова від натурального хутра (Cruelty-Free) - більшість брендів, включно зі Stella McCartney, Balmain і Fendi, використовують тільки екохутро.
  • Сучасні матеріали створюються з перероблених волокон і біоматеріалів.

Дизайнерська свобода

  • Штучне хутро дає змогу експериментувати з кольорами, принтами та фактурами (довгий ворс "йеті", кучерявий "баранчик").
  • Висока якість матеріалу забезпечує тепло і довговічність, іноді перевершуючи натуральне хутро.

Практичність і доступність

  • Екошуби легші, простіші у догляді та дешевші за натуральне хутро.
  • Вони не бояться молі, деякі з них можна прати вдома, що робить їх зручними для повсякденного носіння.

Даша Квіткова в пухнастій екошубі: як створити стильний зимовий &quot;лук&quot;Даша Квіткова задає тренди (скриншот)

