В Германии предупреждают, что Европа не может игнорировать конфликт с США, - Bloomberg

В Германии предупреждают, что разногласия с США растут, и призывают Европу не быть наивной в отношениях с Вашингтоном.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля.

Клингбайль отметил, что разногласия между Европой и США становятся все более заметными, и Евросоюзу не стоит закрывать глаза на эти изменения в отношениях.

По словам политика, это может негативно повлиять на трансатлантическое партнерство и мировую экономическую стабильность. Он отметил, что было бы "вредно для мира", если Европа и США начнут отдаляться друг от друга.

Предпосылки разногласий между США и Евросоюзом

Немецкий министр выступил с такими комментариями накануне важной международной встречи министров финансов в Вашингтоне, которую проводит глава Министерства финансов США Скотт Бессент. На повестке дня - вопрос уменьшения зависимости от Китая в поставках критически важных сырьевых материалов.

Клингбайль отметил, что хотя недавняя встреча с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом прошла в позитивном ключе, однако Европа не может позволить себе быть "наивной и слепой" относительно современных международных вызовов.

Речь идет о напряженности в отношениях на фоне недавних действий США, включая размещение военного контингента в Венесуэле и угрозы в отношении Гренландии - автономной территории Дании.

Кроме того, Клингбайль отметил, что международное право должно соблюдаться всеми странами, включая США, и что вопрос территориального суверенитета Гренландии должен решаться без внешнего давления.

На фоне этих разногласий министры будут обсуждать также, как защитить доступ к редким и стратегическим материалам, необходимым для современных технологий, и укрепить сотрудничество с союзниками.

Параллельно министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль также находится в США, где работает над восстановлением более тесных трансатлантических связей.