В Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии"

Вашингтон, Понедельник 12 января 2026 22:42
В Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии" Фото: Рэнди Файн, конгрессмен (fine.house.gov)
Автор: Иван Носальский

Республиканец из Палаты представителей США Рэнди Файн внес в Конгресс законопроект об "аннексии Гренландии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как пишет издание, такой законопроект должен уполномочить президента США Дональда Трампа "предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам.

В Конгресс США внесли законопроект об &quot;аннексии Гренландии&quot;Фото: законопроект об аннексии Гренландии (fine.house.gov)

Сам Файн в комментарии изданию рассказал, что суверенитет США над Гренландией якобы в интересах всего мира.

"Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении ей статуса штата, но этот законопроект просто уполномочит президента делать то, что он делает сейчас, и покажет, что Конгресс его поддерживает. Это ускорит путь к превращению в штат, но окончательное решение все равно останется за Конгрессом", - объяснил он.

По мнению конгрессмена, контроль США над Гренландией был бы выгоден для жителей острова.

"У них высокий уровень бедности. Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы", - добавил он.

Также Файн считает, что лучший способ для США "получить" Гренландию - приобрести ее.

"Уровень бедности в Гренландии значительно выше, чем в Дании. Страной управляют социалисты, и не в интересах Америки, чтобы такая большая территория между Соединенными Штатами и Россией управлялась социалистами", - заявил он.

Трамп раскритиковал оборону Гренландии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что оборона Гренландии - это "две собачьих упряжки".

Американский лидер заверял, что если остров не войдет в состав США, его могут взять под контроль Россия или Китай.

Заявления Трампа о присоединении Гренландии звучат еще более угрожающими после того, как США провели операцию по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Более детально о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, - в материале РБК-Украина.

