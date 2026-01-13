ua en ru
Дания решительно выступила против попыток покупки Гренландии и давления на малые страны

Дания, Вторник 13 января 2026 19:02
UA EN RU
Дания решительно выступила против попыток покупки Гренландии и давления на малые страны Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и выступила в защиту международного порядка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Метте Фредериксен заявила 13 января 2026 года во время выступления перед журналистами накануне важных переговоров с правительством США и союзниками.

Премьер подчеркнула, что Гренландия не продается, а границы государств нельзя менять силой. По ее словам, это не только вопрос острова или Королевства Дании, а принципиальный вопрос международного права.

"Границы нельзя менять силой, народы нельзя покупать, а малые страны не должны бояться более сильных", - заявила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США и другими союзниками в вопросах безопасности, и повторит свою позицию на предстоящей встрече с американской делегацией.

"Мы говорим это вместе с союзниками на Севере, в Европе и по всему миру, чтобы защитить демократический мировой порядок, созданный предыдущими поколениями", - добавила премьер-министр.

Таким образом, Дания демонстрирует решимость защищать территориальную целостность Гренландии и принципы международного права в ответ на потенциальные попытки более сильных государств давить на меньшие.

Заинтересованность США Гренландией

После того, как США провели операцию по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, Дональд Трамп заявил, что ему необходима Гренландия.

Американский лидер считает, что если остров не войдет в состав США, то его могут взять под контроль Россия или Китай.

В понедельник, 12 января, в Конгресс США был внесен законопроект об "аннексии Гренландии". Этот документ должен уполномочить президента США Дональда Трампа "принять такие шаги, которые могут быть необходимыми", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к США.

Напомним, спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в фактическом захвате острова после Второй мировой войны.

Более подробно о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, - в материале РБК-Украина.

