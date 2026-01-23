Дания была готова сражаться с США за Гренландию, военные получили приказ, - СМИ

Военные вооруженных сил Дании, которых отправили в Гренландию, получили приказ быть готовыми вступить в бой с войсками США в случае американской агрессии против острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DR .

"Вооруженные силы должны как можно скорее усилить способность выполнять план обороны Гренландии", - процитировало издание приказ, полученный датскими военными.

На прошлой неделе стало известно, что военные и гражданские самолеты систематически перевозили военных, вооружение и военные грузы в Гренландию. Датское правительство имело политическую волю вступить в бой в случае нападения со стороны США, при этом оппозиционные партии полностью поддержали это решение.

Правда, Копенгаген не считал американскую атаку возможной, несмотря на агрессивную риторику президента США Дональда Трампа. Однако Дания продолжила сосредоточение военных в Гренландии под прикрытием учений Arctic Endurance.

Сама операция по проведению учений планировалась достаточно давно, но события вокруг Гренландии значительно ускорили ее реализацию. Армия Дании получила задачу "усилить присутствие и уровень активности в Гренландии, чтобы продемонстрировать готовность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность Королевства".

Полученные датскими военными приказы предусматривали введение в действие плана обороны Гренландии в случае нападения на остров. Кроме того, датские военные в Гренландии получили боеприпасы, что означало их готовность немедленно вступить в бой, если бы возникла такая необходимость.

Министерство обороны Дании отказалось от комментариев относительно содержания приказов. Однако признало, что на острове находятся "значительные силы" армии, а "учения" Arctic Endurance продлятся до конца 2026 года.