Сделка по Гренландии не передает США суверенитет над островом, - Axios
Рамочная сделка по Гренландии, которую обсуждали президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. При этом предусматривает размещение ПРО "Золотой купол".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Что предшествовало
В частности, в среду, 21 января, глава Белого дома Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО обсуждали соглашение по Гренландии.
В своей речи в даве Трамп заявил, что США "нуждаются" в Гренландии, но добавил, что не будет применять силу для захвата острова. Он призвал к немедленным переговорам, предварительно назвав Данию слабой, а НАТО - неблагодарной.
Но тон Трампа заметно изменился, когда спустя несколько часов он вышел после долгих переговоров с Рютте, на которых глава НАТО изложил предложенную структуру.
"Мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сутки, всего Арктического региона", - написал он в соцсетях, добавив, что не будет вводить пошлины против 8 европейских стран с 1 февраля из-за Гренландии.
На вопрос о том, войдет ли Гренландия в состав США, Трамп уклонился от ответа, сказав, что этого "долгосрочная" и "бесконечная" сделка, назвав соглашение "сделкой на всю жизнь".
В свою очередь Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос о том, кто будет контролировать Гренландию, "не поднимался на встрече". По его словам, сделка предполагает, что все страны НАТО и, в частности, "семь арктических союзников" должны активизировать свои усилия по защите арктического региона.
Что говорят источники
По словам двух источников Axios, которые знакомы с предложением Рютте, рассказали, что сделка не включает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам.
План включает в себя обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией, которое позволяло Соединенным Штатам строить военные базы на острове и создавать "оборонительные зоны", если НАТО сочтет это необходимым.
Также источники говорят, что в сделку включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, и дополнительной работе по вопрос сырья.
Помимо этого, предложение включает положения о размещении "Золотого купола" в Гренландии и о противодействии "злонамеренному внешнему влиянию" со стороны России и Китая.
"Если эта сделка состоится, а президент Трамп очень на это надеется, США достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами и навсегда", - сказали источники.
Axios отмечает, что идеи, выдвинутые Рютте, перекликаются с датским предложением, которое обсуждается уже давно. Речь о том, что Дания сохраняет суверенитет, от США могут увеличить свое военное присутствие.
Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры на высоком уровне с Данией и Гренландией по поводу потенциального соглашения.
Что еще известно о Гренландии
Напомним, несколько часов назад издание NYT написало, что высшие чиновники стран-членов НАТО обсудили вариант при котором Дания может передать США контроль над некоторыми частями Дании для строительства военных баз.
Отметим, что ранее Трамп уже говорил, что Гренландия нужна США для размещения элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Также в СМИ около недели назад была информация, что Соединенные Штаты готовы выкупить Гренландию за 700 млрд долларов.