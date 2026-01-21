Республиканцы хотят запретить Трампу нападать на Гренландию, - FT

Конгрессмены от Республиканской партии США планируют принять резолюцию, которая запретит президенту Дональду Трампу совершать действия по военному захвату Гренландии. Намерения президента пугают его однопартийцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По меньшей мере один из республиканцев пригрозил Трампу импичментом в случае, если президент попытается захватить Гренландию военным путем. Еще несколько республиканцев объявили о подготовке резолюции.

Резолюция о военных полномочиях запретит Трампу развертывать войска для взятия под контроль Гренландии без одобрения Конгресса. Документ, как планируется, получит двухпартийную поддержку большинства конгрессменов.

"Хор критики внутри партии по Гренландии является одним из первых важных сигналов того, что все больше республиканцев готовы сопротивляться тому, что они считают превышением президентских полномочий", - пишет издание.

Стойкая оппозиция

Издание отмечает, что это первый раз, когда сенаторы и представители от Республиканской партии готовы так жестко противостоять Трампу. При этом позиции очень разнятся.

Так, сенатор от республиканцев Том Тиллис заявил, что он пытается "деэскалировать" ситуацию вокруг Гренландии, поскольку президент получает "плохие советы".

"Я не критикую президента. Я критикую плохие советы, которые он получает по Гренландии", - сказал он.

Тиллис предположил, что две трети от Сената (не менее 60 сенаторов из 100) поддерживают резолюцию. Его мнение подтвердил еще один республиканец, Рэнд Пол, отметив, что республиканцы не поддерживают военное вторжение в Гренландию.

"Даже самые решительные члены нашей фракции заявили, что не поддержат этого", - заверил он.

Сенатор Лиза Мурковски отметила во время обсуждений в Давосе, что республиканцы внимательно следят за ситуацией. В прошлую неделю Мурковски была среди авторов законопроекта, который запрещает военным США оккупацию или аннексию территорий НАТО.

"Гренландию нужно рассматривать как нашего союзника, а не как актив. Я не думаю, что отсутствие республиканцев связано с тем, что им безразличен этот вопрос", - сказала она.

Сенатор Дон Бейкон отметил, что попытка Трампа захватить Гренландию будет заблокирована законодателями. А любое вторжение на остров станет "концом его президентства".

"Большинство республиканцев знают, что это аморально и неправильно, и мы собираемся противостоять этому полному шутовству. Начальный этап - осознание того, что республиканцы не собираются этого терпеть, и ему придется отступить. Трамп ненавидит, когда ему говорят "нет", но в этом случае, я думаю, республиканцы должны быть твердыми", - отметил он.

Кроме этого, Бейкон раскритиковал угрозы Трампа ввести новые тарифы против сторонников Дании в Европе и призвал Конгресс вернуть себе все "тарифные полномочия".

"Большинство американцев не согласны с жесткостью президента. Он угрожает членам НАТО, что позорно", - добавил он.

Со своей стороны демократы планируют внести в Сенат резолюцию, которая обяжет проголосовать за запрет использования тарифов для наказания союзников по НАТО.

"Это тупик противостояния, который навредит только нам, НАТО и нашему положению в мире... Мы выступаем за самоопределение. Мы выступаем за суверенитет. А президент Трамп бросает этому вызов таким образом, что это будет очень вредно", - сказал один из авторов резолюции, демократ Питер Велч.

Американцы против, приближенные к Трампу - за

Планы Трампа непопулярны не только среди законодателей. Опросы общественного мнения показывают, что идея взять под контроль Гренландию в целом - то ли за деньги, то ли военным путем - имеет поддержку лишь 25% взрослых граждан США. При этом только 50% республиканцев поддерживают Трампа.

С другой стороны, члены администрации Трампа, особенно среди приближенных к президенту, продолжают упорно продвигать его идею. В частности спикер Палаты представителей США Майк Джонсон еще 20 января во время визита в Британию заявил, что он хочет "подбодрить наших друзей и помочь, так сказать, успокоить ситуацию".

В частности он призвал "решать разногласия, как друзья" и снова сослался на полумифическую "угрозу" от Китая и России для Арктики, которую использует Трамп и его приближенные для оправдания своей риторики по Гренландии.

"Хотя мы можем вести вдумчивые дебаты... среди наших друзей о том, как лучше всего противодействовать этим угрозам, мы все, безусловно, соглашаемся, что им нужно противодействовать. Мы игнорируем эти угрозы на собственный страх и риск", - заявил он.