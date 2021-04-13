Данілов: в України немає плану повертати окуповані території військовим шляхом

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, передає прес-служба Радбезу в Facebook .

"В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання - вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше - це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказав Данілов.

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною найбільше число військ з 2014 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.

За даними української розвідки, Російська Федерація продовжує перекидати на територію окупованого Донбасу особовий склад, зброю, боєприпаси, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.