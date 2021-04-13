Росія перекинула на Україну відповідальність за загострення на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають Україну "відповідальною" за загострення на Донбасі. У РФ говорять про "збереження безпеки своєї країни".

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС .

Зазначимо, Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, повідомляли у розвідці. Також за минулу добу на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.

"Відповідальність за можливе загострення в Україні цілком лежить на Києві і його західних кураторах", - заявив Рябков.

За його словами, США нарощують обсяги військової допомоги Україні, свідомо перетворюючи її на "порохову бочку".

Нагадаємо, в Росії назвали провокацією захід кораблів Військово-морських сил США в Чорне море на тлі стягування військ до кордону України. Кажуть, що є "високий ризик інцидентів".

Раніше США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.