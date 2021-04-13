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Данилов: у Украины нет плана возвращать оккупированные территории военным путем

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 14:37
Данилов: у Украины нет плана возвращать оккупированные территории военным путем Фото: Данилов обсудил с дипломатами ЕС ситуацию на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

У Украины сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем. Киев стремится решить конфликт дипломатическим способом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, передает пресс-служба Совбеза в Facebook.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал Данилов.

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее число войск с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

По данным украинской разведки, Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество. Только за прошедшую неделю на Донбасс прибыло около 250 военных из РФ.

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