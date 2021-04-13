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Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках, - Кулеба

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 13 квітня 2021 12:27
Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі і на Донбасі.

Про це спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі. Вона накопичує військ на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі", - заявив Кулеба.

Він додав, що Росія за два тижні інтенсифікувала свою войовничу пропаганду, яка "дегуманізує українців і закликає до ненависті до українців".

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "ответственной" через загострення на Донбасі саме України.

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