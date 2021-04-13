Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках, - Кулеба

Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі і на Донбасі.

Про це спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі. Вона накопичує військ на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі", - заявив Кулеба. Він додав, що Росія за два тижні інтенсифікувала свою войовничу пропаганду, яка "дегуманізує українців і закликає до ненависті до українців".