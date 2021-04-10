ОБСЄ збереться на спецзасідання через війська Росії біля українських кордонів
Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.
"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він і з офіційними особами НАТО планує обговорити пересування російських військ у районі кордону з Україною.
Як писало РБК-Україна, напередодні Ентоні Блінкен провів дві окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану і Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.