ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ збереться на спецзасідання через війська Росії біля українських кордонів

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 16:22
ОБСЄ збереться на спецзасідання через війська Росії біля українських кордонів Фото: ОБСЄ сьогодні збереться на спецзасідання (twitter.com/osce_smm)
Автор: Юлія Струк

Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ у своєму Twitter.

"На запит України держави-учасниці ОБСЄ збереться сьогодні о 16:00 (за центральноєвропейським часом) з метою отримання роз’яснень від Росії з приводу нарощування нею військ біля кордонів України та в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Засідання було ініційоване Україною у рамках Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військовій галузі у Європі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він і з офіційними особами НАТО планує обговорити пересування російських військ у районі кордону з Україною.

Як писало РБК-Україна, напередодні Ентоні Блінкен провів дві окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану і Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Російська Федерація Україна
NEWS
Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину
Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні